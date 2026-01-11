При поддержке Володина за год отреставрировали два саратовских музея

При содействии председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе завершены значимые реставрационные работы.

В Саратове в 2025 году после комплексного восстановления открылись музеи-усадьбы Виктора Борисова-Мусатова и Николая Чернышевского.

Кроме того, серьезно обновлено здание бывшего духовного училища в Петровске. В нём откроют детский центр профориентации «Город профессий», где дети 4–18 лет смогут обучаться по 15 направлениям: от гончарного и слесарного дела до программирования дронов и 3D-моделирования.

Ольга Сергеева