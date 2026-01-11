Саратовские спортсмены завоевали призовые места Первенства ПФО

Воспитанники Центральной спортивной школы олимпийского резерва снова оказались на пьедестале ПФО.

С 8 по 11 января в Саранске прошло Первенство Приволжского федерального округа среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

По результатам соревнований воспитанники «ЦСШОР» завоевали медали и получили право представлять Саратов в финале Первенства России 2026 года:

1-е место — Иван Кошелев (в/к до 51 кг);

3-е место — Степан Борисов (в/к до 55 кг);

3-е место — Федор Перваков (в/к до 80 кг).

Тренируют ребят Александр Лаврухин и Евгений Тепляшин.

Ольга Сергеева