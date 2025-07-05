При ударе дронов ВСУ в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома

В Саратове и Энгельсе утром 5 июля произошла атака дронов, в результате которой повреждены жилые дома.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Перед инцидентом в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников, а Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Саратова.

Энгельс известен расположением авиабазы дальней авиации ВКС России «Энгельс-2», которая неоднократно становилась целью атак.

Самая массовая атака на Саратовскую область произошла в марте 2025 года, когда было сбито 54 дрона. Власти региона регулярно усиливают меры безопасности в связи с угрозами.