В Саратовской области компаниям увеличат компенсацию за прием на работу инвалидов

Региональным правительством принято решение значительно увеличить в Саратовской области размер субсидий для компаний, принимающих на работу людей с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь компенсация будет составлять два минимальных размера оплаты труда, вместо одного, который был ранее.

— Вводим такую меру для того, чтобы расширить нашим жителям, имеющим инвалидность, возможности для трудоустройства. Эта работа ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Во всех кадровых центрах Саратовской области вопросам подбора вакансий для людей с ограничениями по здоровью важно уделять особое внимание. Такая задача стоит перед профильным блоком регионального правительства, — написал в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин.