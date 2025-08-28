Причина отравления детей в Ровном остается невыясненной спустя два месяца

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков сообщил, что экспертиза по делу об отравлении троих детей в поселке Ровное продолжается. Точная причина трагедии, унесшей жизни двух братьев (2 и 7 лет), до сих пор не установлена.

Третий ребенок — сестра погибших — была выписана из больницы в удовлетворительном состоянии. Ее здоровью ничего не угрожает. По предварительной версии, дети могли отравиться после употребления в пищу ягод.

После инцидента было возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает работу, однако для получения окончательных результатов требуются дополнительные экспертные исследования, которые занимают продолжительное время.