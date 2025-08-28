В Саратовской области пройдут антитеррористические учения в школах

Сегодня во всех школах и образовательных организациях региона проводятся всероссийские учения по антитеррористической защищенности. Мероприятия организованы Министерством просвещения РФ совместно с МЧС, МВД и Росгвардией.

Учения включают отработку двух ключевых сценариев: вооруженное нападение на объект образования и обнаружение взрывного устройства после нейтрализации нарушителей. В ходе тренировок проверяется работоспособность инженерно-технических средств защиты, отрабатывается взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Особое внимание уделяется психологической подготовке участников образовательного процесса. Педагоги и сотрудники охраны отработают алгоритмы действий в кризисных ситуациях, что позволит повысить уровень безопасности в образовательных учреждениях региона.