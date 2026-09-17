Прием студентов с ОВЗ в колледжах Саратовской области вырос на 12%

Практику инклюзивного среднего профессионального образования рассмотрели 16 сентября на рабочем совещании комитета Саратовской областной Думы, которое состоялось на базе Энгельсского политехнического колледжа.

Сейчас в техникумах и колледжах Саратовской области учатся 314 студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Программы инклюзивного обучения реализуют 12 профессиональных организаций области по семи востребованным профессиям: штукатур, маляр, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, швея, оператор швейного оборудования, столяр строительный и рабочий зеленого хозяйства. Преподают в разных форматах: очно, заочно, с применением дистанционных технологий и индивидуальных учебных планов.

Наглядный пример обучения продемонстрировал директор энгельсского колледжа Василий Лепехин, который провел для депутатов экскурсию по студенческим мастерским.

Председатель парламентского комитета по образованию и культуре Юлия Литневская подчеркнула, что учреждения СПО поэтапно укрепляют материально-техническую базу, и учебная среда становится доступнее. В подтверждение её слов заместитель министра образования Людмила Григорьева отметила, что по итогам приемной кампании текущего года на обучение зачислили на 12% больше студентов с ОВЗ в сравнении с прошлым годом.

Особое внимание депутаты уделили трудоустройству выпускников. Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов отметил, что с начала 2026 года за помощью в подборе специальностей обратились 338 граждан с инвалидностью. Их проконсультировали, а также дали возможность пройти обучение по программам переподготовки.

Депутат Евгений Ковалев одобрил стремление выстроить подход «от обучения до трудоустройства». По его мнению, данный механизм позволит молодым специалистам возвращаться работать в родные районы и села.

Подводя итоги совещания, Юлия Литневская призвала участников к обмену идеями по совершенствованию законодательства.

«Просим вас всех, уважаемые коллеги, высказывать свои предложения, чтобы существующая нормативно-правовая база совершенствовалась. Это необходимо для того, чтобы людей, получающих новые возможности в сфере образования, становилось больше», – резюмировала глава комитета.