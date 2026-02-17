Приемная депутат Калинина: саратовцам рассказали, как вступить в политическую партию

В бесплатную юридическую приемную депутата Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), ветерана боевых действий Вячеслава Калинина поступил очередной вопрос:

«Как стать членом политической партии?»

«Для того, чтобы понять порядок вступления в ряды политической партии, достаточно обратиться к статье 23 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ «О политических партиях»:

Членство в политической партии является добровольным и индивидуальным.

Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Не вправе быть членами политической партии иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными.

Приём в политическую партию осуществляется на основе личных письменных заявлений граждан Российской Федерации в порядке, предусмотренном уставом политической партии.

Члены политической партии участвуют в деятельности политической партии, имеют права и несут обязанности в соответствии с ее уставом.

Члены политической партии имеют право избирать и быть избранными в руководящие органы политической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений, получать информацию о деятельности политической партии и ее руководящих органов, а также обжаловать решения и действия указанных органов в порядке, предусмотренном уставом политической партии.

Гражданин Российской Федерации может быть членом только одной политической партии. Член политической партии может состоять только в одном региональном отделении данной политической партии — по месту постоянного или преимущественного проживания.

Запрещается требовать от граждан Российской Федерации, чтобы они при представлении официальных сведений о себе указывали членство в политической партии или отсутствие такового.

Членство гражданина Российской Федерации в политической партии или отсутствие такового не может служить основанием для ограничения его прав и свобод, а также быть условием предоставления ему каких-либо преимуществ.

Члены политической партии не связаны решениями политической партии при исполнении своих должностных или служебных обязанностей, за исключением лиц, работающих в руководящих и контрольно-ревизионных органах политической партии, ее региональных отделений или иных структурных подразделений.

Членство в политической партии не может быть ограничено по признакам профессиональной, социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности, а также в зависимости от пола, происхождения, имущественного положения, места жительства. Ограничение права на вступление в политическую партию либо обязанность приостановления членства в политической партии может устанавливаться для определенных категорий граждан Российской Федерации федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Важно! Политическая партия — это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти, органах публичной власти федеральных территорий и органах местного самоуправления.

Знайте свои права и грамотно их применяйте!»