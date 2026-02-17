В областной думе поздравили бойцов студотрядов с профессиональным праздником

На заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы чествовали представителей Российских студенческих отрядов. С поздравлением в связи с Днём российских студенческих отрядов выступила председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая.

Обращаясь к бойцам, она подчеркнула, что сегодняшняя дата — это признание заслуг молодых людей, которые внесли и продолжают вносить вклад в развитие страны. В Саратовской области движение студотрядов имеет стратегическое значение: около полутора тысяч молодых жителей региона работают в педагогических, сельскохозяйственных, промышленных и медицинских отрядах, способствуя укреплению экономики.

Отдельно было отмечено, что саратовские студенты успешно представляют регион далеко за его пределами — от Владивостока до Калининграда, получая высокие оценки за свой труд на всероссийских площадках.

По словам Ангелины Беловицкой, участие в студенческих отрядах становится для молодёжи настоящей школой жизни, где они не только осваивают профессии, но и учатся работать в команде, реализовывать социальные и спортивные проекты.

Завершая выступление, глава комитета поблагодарила бойцов за неравнодушие и труд на благо Отечества, заверив, что они всегда могут рассчитывать на поддержку депутатского корпуса.

В ответ студенты пообещали продолжать достойно представлять Саратовскую область на трудовых проектах всероссийского масштаба.