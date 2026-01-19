Приемная Калинина: саратовцам рассказали о праве на получение алиментов

В бесплатную юридическую приемную депутата Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), ветерана боевых действий Вячеслава Калинина поступил очередной вопрос.

«В каких случаях бывший супруг имеет право на получение алиментов после расторжения брака?»

Семейным кодексом РФ установлено, что право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

бывшая жена в период беременности, наступившей в период брака;

бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения;

нуждающийся бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы;

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Важно! Право на алименты нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин).

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после расторжения брака могут быть определены соглашением между бывшими супругами.

Однако существуют обстоятельства, при которых суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после его расторжения:

в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного преступления;

в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;

в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.

Обратите внимание! Поскольку в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 89 и абзацем первым пункта 1 статьи 90 СК РФ супруг вправе требовать алименты только от супруга (бывшего супруга), обладающего необходимыми для этого средствами, иск о взыскании алиментов с супруга (бывшего супруга) может быть удовлетворен судом, если взыскание с ответчика алиментов не приведет к невозможности удовлетворения жизненных потребностей данного лица и членов его семьи, которых он по закону обязан содержать, за счет средств, оставшихся после уплаты алиментов.

Знайте свои права и грамотно их применяйте!