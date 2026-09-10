Приставы напоминают: должникам запретят выезд за границу

В Саратовской области перед началом отопительного сезона судебные приставы проверят адреса граждан и управляющих компаний, накопивших долги за отопление и горячую воду.

Как рассказали в Главном управлении ФССП России по Саратовской области, во время обходов должникам объяснят, как погасить задолженность. Если человек продолжит уклоняться от оплаты, к нему применят принудительные меры — арестуют имущество или временно запретят выезд за границу.

Цифры показывают масштаб проблемы в Саратовской области: с начала года главное управление ФССП взыскало в пользу ресурсоснабжающих организаций 641,8 млн рублей. Приставы наложили аресты на имущество почти по 300 производствам — в общей сложности на 46,5 млн рублей, а 3,1 тысячи неплательщиков временно лишились права выезжать за рубеж.