Приволжская железная дорога стала призёром Всероссийского конкурса «Лидеркорпоративного донорства»

Реализуемая на ПривЖД акция «Капля жизни» заняла первое место в номинации «Лучший проект по популяризации донорства в корпоративной среде» на IV Всероссийском конкурсе «Лидер корпоративного донорства».

Церемония награждения призёров состоялась в Москве в рамках IV Конференции по развитию культуры донорства.

На ПривЖД акция «Капля жизни» реализуется четвёртый год. Она направлена на развитие донорского движения среди железнодорожников.

С начала 2025 года около 400 сотрудников ПривЖД и студентов филиала СамГУПС в Саратове стали донорами

и сдали почти 100 литров крови в Саратовском центре крови.