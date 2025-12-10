Замминистра диагностировал общую «болезнь» при строительстве объектов на селе

На программу «Комплексное развитие сельских территорий» в Саратовской области в 2025 году было направлено более 2 миллиардов рублей.

Средства использовались для благоустройства, дорожного ремонта, строительства водоводов и модернизации соцобъектов.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства Игорь Гриднев, основные задачи года выполнены. В частности, введены скважины в Красном Куте, отремонтирована школа в Ровном, а в двух районах построено 42 жилых дома для работников АПК.

При этом часть объектов, например стадион в Красном Куте, могут быть сданы в 2026 году из-за задержек с оформлением строительной документации. По словам чиновника, подрядчики оказались не готовы к жёстким требованиям строительного контроля. Гриднев назвал это общей «болезнью» исполнителей.