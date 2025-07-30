ПривЖД и Дорпрофжел дали оценку выполнения обязательств по коллективным договорам

29 июля руководство Приволжской железной дороги и комитет Дорпрофжел обсудили итоги выполнения обязательств по коллективным договорам в структурных подразделениях на полигоне дороги за 6 месяцев 2025 года.

В расширенном заседании приняли участие начальник Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Альмеев, председатель Дорожной территориальной организации Профсоюза на Приволжской железной дороге Дмитрий Смирнов, а также заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ, руководитель Департамента финансов, учёта и планирования — главный бухгалтер Дмитрий Устич.

Забота о работниках

Начальник ПривЖД Сергей Альмеев подчеркнул, что самая большая ценность — это работники ОАО «РЖД». Все производственные процессы выполняются безопасно и надежно благодаря людям. Для них существуют коллективные договоры, которые позволяют сохранять социальную стабильность в трудовых коллективах.

Штат сотрудников Приволжской железной дороги составляет 27 тысяч человек. Средний возраст работников – 41 год. Среди них мужчины составляют 71%, женщины — 29%. За достижения наивысших результатов в производственной деятельности с начала года были награждены 2 725 человек, из них 28 железнодорожников полигона Приволжской магистрали удостоены государственных наград.

Важнейшими задачами Профсоюза остаются сохранение социальных гарантий, повышение уровня заработной платы и охрана труда. Компанией ОАО «РЖД» выполнено одно из основных обязательств коллективного договора – проведена индексация заработной и обеспечен рост реальной заработной платы. – подчеркнул Дмитрий Смирнов, председатель Дорпрофжел

Кроме того, уделяется большое внимание вопросам оздоровления работников, ветеранов и детей. Всё это оказывает положительное влияние на общие результаты работы. Единичные нарушения трудовой и производственной дисциплины существуют, но всем им дается принципиальная оценка профсоюзных комитетов.

Помощь бойцам и ветеранам

Дорога оказывает значительную помощь ветеранам железнодорожного транспорта – участникам ВОВ. В связи с празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне была проведена работа по социальной поддержке ветеранов – неработающих пенсионеров Приволжской железной дороги. На ветеранском учете состоят 7 неработающих пенсионеров, являющихся участниками войны. Каждому ветерану с учетом индивидуальной потребности была оказана благотворительная помощь, включающая ремонт жилых помещений и покупку бытовой техники.

Общая сумма оказанной благотворительной помощи ветеранам составила свыше 3 миллионов рублей. В дополнение к этому, в июне была организована работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам – труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Поддержка была предоставлена 27 неработающим пенсионерам, что подчеркивает важность заботы о тех, кто внес значительный вклад в победу.

На Приволжской дороге организована системная поддержка участников специальной военной операции и их семей. Сотрудники Приволжской железной дороги активно участвуют в оказании гуманитарной помощи, передавая продукты, одежду, медикаменты и другие необходимые вещи тем, кто в этом нуждается. Кроме того, работники, ветераны железнодорожного транспорта и волонтёры занимаются плетением маскировочных сетей для нужд СВО.

За первое полугодие была оказана гуманитарная помощь общим объемом свыше 26 тонн. Также работникам компании – участникам СВО оказывается адресная благотворительная помощь на закупку военного снаряжения, лечение, приобретение предметов домашнего обихода и поддержку семей погибших и раненых. За это время благотворительная помощь составила свыше 13 миллионов рублей, что свидетельствует о высокой степени социальной ответственности коллектива.

Общая стратегия

Для коллектива Приволжской железной дороги приоритетными задачами остаются выполнение основных производственных показателей. Важно, чтобы каждый работник выполнял свои непосредственные должностные обязанности. Это необходимо для достижения стратегических целей ОАО «РЖД» и Российской Федерации.

Сохранение стабильности и эффективное выполнение задач позволит не только поддерживать уровень работы компании, но и продолжать заботиться о каждом сотруднике. Успешная реализация намеченных планов требует от каждого профессионализма и ответственности за общее дело, что в конечном итоге способствует укреплению социальной структуры и повышению уровня жизни работников.