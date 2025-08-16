Приют для животных в Энгельсе обновят

Накануне дня защиты безнадзорных животных, который отмечается сегодня, 16 августа, глава Энгельсского района Максим Леонов встретился с зоозащитниками.

Чиновник отметил снижение количества обращений от жителей на бродячих собак. Чтобы продолжить эту тенденцию, рассматриваются варианты совершенствования вольеров в приюте для безнадзорных животных в АНО «Верный друг».

Общественная организация закупит необходимые материалы, а специалисты муниципальных предприятий помогут обустроить эти объекты.

У приюта есть и другие перспективы развития. В настоящее время зоозащитники рассматривают возможность расширения площадей. Администрация заверила, что окажет необходимую поддержку.

— Также договорились об активизации информирования наших жителей для повышения социальной ответственности владельцев за своих питомцев. Поднимали и вопрос жестокого обращения с животными. Совместно с правоохранительными органами необходимо наладить алгоритм действий в таких случаях. Планируем определить места выгула собак на территории города и обустройства площадок для животных. Поручил председателю комитета по ЖКХ утвердить состав постоянной рабочей группы для оперативного решения вопросов по данной теме, — отметил Леонов в своем ТГ-канале.