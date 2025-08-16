В Саратовской области в выходные дожди отступят и вернется тепло

Антициклон принесет в Саратовскую область стабильную погоду в эти выходные.

По информации регионального гидрометеоцентра, в ближайшие дни в регионе будет сухая и теплая погода.

В субботу, 16 августа, в большинстве районов ожидается малооблачная погода. Небольшие дожди возможны лишь на севере области и в Левобережье. Ветер северо-западный, умеренный — 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит +22…+27°C.

В воскресенье, 17 августа, значительных изменений не предвидится. Осадков не ожидается, сохранится слабая облачность и комфортный температурный режим. Все это очень благоприятно для отдыха на природе и прогулок.