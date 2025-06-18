Приживаемость саженцев в центре Саратова проверили эксперты

Крупномерные саженцы приживаются хорошо.

Специалисты управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений комитета по ЖКХ администрации города провели плановый осмотр высаженных крупномерных деревьев.

Результаты мониторинга подтвердили хорошую приживаемость и состояние зеленых насаждений, — сообщили в мэрии.

Клен сахарный, высаженный на улицах Первомайская, Радищева и Советская, демонстрирует стабильный рост. Это свидетельствует о правильном выборе посадочного материала и соблюдении всех технологий посадки и ухода. Гибридный вяз на улицах Московская и Волжская также показывает отличные результаты адаптации к городским условиям благодаря специальной системе полива с аэрацией.

Особое внимание уделяется молодым посадкам. Саженцы, высаженные осенью прошлого года, успешно проходят период приживаемости, а весенние посадки текущего года находятся под постоянным наблюдением специалистов. На осенний период запланированы работы по формированию крон деревьев, — отметили специалисты управления.

Муниципалитет заверил: работа в данном направлении будет продолжена.