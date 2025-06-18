Андрей Воробьев: Дополнительно защитили права бойцов СВО

Во втором чтении сегодня приняли законопроект, который дополнительно защищает права добровольцев в зоне СВО.

Он даёт право командирам воинских частей удостоверять доверенности и завещания добровольцев, а также подписи в заявлениях об определении опекуна или попечителя ребенку на случай смерти бойца.

Отмечу, что в отношении военнослужащих это право мы уже регламентировали ранее.

Как отметил Вячеслав Володин, поддержка участников СВО и их семей остаётся неизменным приоритетом в работе Госдумы. Уже принят 131 закон, и большинство из них – это инициатива депутатов.