Проблемы с покупками в саратовском «Фикс Прайсе» оказались локальными

Пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак», дала комментарий в связи с инцидентом в магазине «Фикс Прайс» в Саратове.

Напомним, ранее покупатели не смогли приобрести маркированные товары из-за отсутствия интернета.

В ЦРПТ подчеркнули, что государственная система маркировки работает стабильно, а подобные сбои носят локальный характер.

Поясняется, что для работы в условиях отсутствия связи предусмотрен локальный модуль, позволяющий кассам функционировать офлайн до 10 суток.

Ответственность за обеспечение бесперебойной связи и внедрение резервных каналов (например, сим-карт разных операторов) лежит на самом магазине, — отмечает пресс-служба торговой сети.

За первые 8 декабря система в Саратовской области обработала более 17 млн чеков, заблокировав при этом 312 тысяч нелегальных товаров.

Таким образом, в ЦРПТ считают, что проблема связана не с системой, а с технической подготовкой конкретной торговой точки.

Ольга Сергеева