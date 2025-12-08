Балаковец Роман Григорьев геройски погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО

В зоне спецоперации погиб уроженец города Балаково Роман Григорьев.

Роман Александрович Григорьев, 10 января 1976 г.р., погиб 10 сентября 2025 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин выразил соболезнования семье и близким погибшего. «Он отдал жизнь, защищая мир и будущее нашей страны. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах», — заявил Барулин.

Прощание с Романом Григорьевым состоится во вторник 9 декабря с 12:00 до 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Балакова.

Ольга Сергеева