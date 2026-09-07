Продавец контрафакта под Саратовом не стала платить штраф и отправилась на обязательные работы

В Марксе Саратовской области суд заменил уголовный штраф на обязательные работы местной жительнице, которая не выплатила назначенную сумму в установленный срок.

Об этом сообщает региональное ГУ ФССП.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся хранением и сбытом немаркированной алкогольной и табачной продукции. Организатор хранил контрафакт в собственном гараже, а сбывал через свои и арендованные торговые точки. В преступной схеме была задействована и жительница Маркса, работавшая продавцом.

Суд признал женщину виновной по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, предупредил должницу о последствиях неуплаты и ограничил её выезд за границу. Однако в течение 60 дней она выплатила лишь 30 тысяч рублей.

В связи с этим пристав направил в суд представление о замене наказания на более строгий вид. Суд удовлетворил требование, заменив штраф на 480 часов обязательных работ.

Ольга Сергеева