Саратовская область вошла в ТОП-20 регионов по развитию рынка труда

Саратовская область заняла 16-е место в рейтинге российских регионов по состоянию рынка труда в 2025 году.

Результаты исследования подготовлены РИА Новости на основе данных Росстата. При составлении рейтинга эксперты учитывали уровень зарплат, условия труда, занятость населения, а также соотношение спроса и предложения на рынке труда. Итоговый балл региона составил 77,20, что выше прошлогоднего показателя в 74,68.

Соседние позиции в рейтинге заняли Воронежская область с 77,98 балла и Челябинская область с 76,21 балла. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, тогда как замыкают список Тыва, Дагестан и Ингушетия.

В целом эксперты отмечают, что на российском рынке труда сохраняются дефицит кадров, высокая конкуренция за рабочие места, рост заработных плат и низкий уровень безработицы.

Ольга Сергеева