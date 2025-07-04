Продажи крепкого алкоголя выросли в Саратовской области

Согласно годовому отчету регионального Роспотребнадзора за 2024 год, в Саратовской области отмечается увеличение спроса на крепкие спиртные напитки. Доля водки и ликёро-водочной продукции в общем объеме продаж алкоголя выросла с 7,8% до 8,6%.

При этом пиво продолжает оставаться самым популярным алкогольным напитком в регионе, занимая 80,3% рынка. Производство пива сосредоточено на двух предприятиях — в Марксе и Балаково, где в прошлом году выпустили 1490,4 тыс. декалитров продукции.

Продажи винной продукции немного снизились — с 7,9% до 7,7%, а доля сидра, пуаре и медовухи увеличилась с 0,8% до 1,1%. Данные показывают изменение потребительских предпочтений в алкогольном сегменте региона.