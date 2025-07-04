Беглый мошенник из Таджикистана пойман под Саратовом

Прокуратура Саратовской области сообщила о задержании 40-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в мошенничестве. Мужчина в 2022-2023 годах пообещал землякам продать скот и автомобиль, получил 430 тысяч сомони (3,4 млн рублей), но исчез с деньгами.

После возбуждения уголовного дела в Таджикистане мошенник скрылся в России. Его задержали в июне 2025 года у поселка Озинки при попытке уйти в Казахстан.

В настоящее время задержанный содержится под стражей в Саратовской области и готовится к экстрадиции на родину.