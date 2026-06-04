Продлен прием заявок на региональный конкурс «Инвестор года» по 13-ти номинациям

Министерство инвестиционной политики Саратовской области продлевает срок приема заявок на конкурс «Инвестор года» до 30 июня.

В этом году добавлена новая номинация — «Лучшее предприятие в сфере промышленного туризма», которая будет вручена компаниям, проводящим экскурсии на своих производствах.

В конкурсе 13 номинаций, и участники могут заявляться в нескольких из них. К участию приглашаются инвесторы и предприятия, реализовавшие проекты с вложениями от 10 млн рублей (в некоторых сферах — от 5 млн рублей).

Для участия необходимо подать информационную карту в министерство инвестиционной политики. Документы принимаются до 30 июня по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 145 А, 11 этаж, или электронно на mininvest@saratov.gov.ru. Условия участия и список номинаций доступны на Инвестиционном портале Саратовской области.

Ольга Сергеева