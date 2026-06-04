Компания Ozon планирует создать дополнительные рабочие места в Саратовской области

На Петербургском экономическом форуме одной из ключевых тем стало развитие крупнейшего логистического кластера в Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в рамках форума были обсуждены перспективные направления сотрудничества с представителями компании Ozon.

На данный момент в Саратове уже функционирует складской комплекс, который предоставляет логистические услуги для нескольких регионов. В будущем Ozon планирует развивать логистическую инфраструктуру и создавать дополнительные рабочие места. Губернатор отметил, что региональное правительство окажет всю необходимую поддержку для реализации этого проекта.

Также обсуждались возможности продвижения саратовских брендов через платформу Ozon. В настоящее время на специальной витрине маркетплейса «Сделано в Саратове» представлено более 1,5 тысячи товаров от местных производителей.

Ольга Сергеева