Продолжается благоустройство сквера на улице Прессовая

Подрядчик завершил уплотнение грунта и установил бортовой камень по периметру детской и спортивной площадок.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

Ведутся работы по щебенению, прокладке сетей электроснабжения и автополива. Также установлены закладные под опоры освещения.

Ведётся подготовка к асфальтированию и обустройству игровых зон и откосов.

— Перед главой администрации Заводского района поставлена задача обеспечить строгий контроль за качеством работ и соблюдением графика, — отметил мэр.