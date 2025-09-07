Володин возложил цветы к памятнику поэта Симонова

Вячеслав Володин и депутаты возложили цветы к памятному камню знаменитому советскому поэту-фронтовику Константину Симонову в мемориальном комплексе «Буйничское поле» в Могилеве.

Буйничское поле — символ стойкости и мужества участников обороны города Могилева в июле 1941 года. Это сражение имело огромное значение для последующего хода войны, так как задержало наступление гитлеровских войск на главном московском направлении.

Поэт-фронтовик Константин Симонов в своих произведениях описал события Могилевской обороны, увековечив подвиг бойцов 388-го стрелкового полка, державшего оборону на Буйничском поле.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.