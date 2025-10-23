Во всех муниципалитетах продолжается интеграция участников СВО в органы местной власти.

На каждой территории региона ранее появились должности заместителей глав и заведующих секторами по патриотической работе.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, к своим обязанностям на них уже приступили 11 военнослужащих. По остальным трудоустройство планируется в ближайшем будущем.

— Ранее ввели должность заместителя министра по патриотическому воспитанию, ее занял участник СВО Михаил Попов. Сейчас в органах власти и крупных компаниях проходят стажировки в рамках региональной кадровой программы для участников СВО «Наши герои». В первый этап вошли 50 человек. Планируем, что многие из них также вскоре пополнят ряды государственных служащих как в правительстве, так и органах местного самоуправления. Формирование кадрового резерва органов государственной и муниципальной власти из числа участников специальной военной операции — одна из приоритетных задач. Это люди, которые делом доказали свою верность Родине. Уверен, что на гражданской службе они принесут огромную пользу региону и его жителям, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

