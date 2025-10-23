Саратовцы столкнулись с серьезными перебоями в работе Telegram и WhatsApp

В Саратове произошел сбой в работе мессенджеров.

Накануне, 22 октября, во второй половине дня жители Саратова столкнулись с перебоями в работе Telegram и WhatsApp*.

Пользователи сообщали о проблемах с доставкой сообщений, загрузкой медиафайлов и задержках в работе сервисов.

В Роскомнадзоре пояснили, что ограничения вводятся для противодействия преступной деятельности, которая осуществляется через эти платформы. По данным ведомства, владельцы мессенджеров не отреагировали на предыдущие предупреждения.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов уточнил, что ограничения носят временный характер и не означают полной блокировки сервисов.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Ольга Сергеева