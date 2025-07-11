Продукцию саратовского мясокомбината «Дубки» признали нежелательной к употреблению

В ходе проверки качества мясной продукции специалисты обнаружили серьезные нарушения.

В образцах варено-копченой колбасы производителя «Дубки» из Саратова выявлено присутствие куриного мяса, которое не было указано в составе продукта, что является нарушением требований ГОСТ.

Дальнейшие исследования показали и другие отклонения от заявленного состава. В молочных сосисках обнаружены крахмал и мясо птицы, не отмеченные на упаковке. В другой колбасной продукции выявлены примеси сои, костных тканей и пищевой добавки каррагинана (Е407).

В связи с выявленными нарушениями контролирующие органы приняли решение о временном ограничении реализации продукции данного производителя. Отсутствие полной и достоверной информации о составе продуктов вводит потребителей в заблуждение и может представлять потенциальную опасность для здоровья.

Специалисты отмечают, что подобные случаи подмены ингредиентов связаны с попытками производителей снизить себестоимость продукции. Однако такие действия являются нарушением прав потребителей и требований пищевой безопасности.