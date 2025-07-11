Росреестр запустит дрон в небо над Саратовской областью в июле

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области с 14 по 16 июля пройдут аэрофотосъемочные работы с использованием беспилотников.

Как сообщили в местной администрации, дроны будут работать над населенными пунктами Березовка, Малые Озерки, Степная и Лесная Нееловка с 10 до 17 часов.

Мероприятие проводится по инициативе Росреестра для обновления картографических данных. В администрации подчеркнули, что полеты не представляют опасности для местных жителей и призвали граждан не проявлять беспокойства.

Отметим, что подобные работы регулярно проводятся в различных районах области для актуализации геодезической информации.