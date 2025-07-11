Проект планировки территории автовокзала со сквером утвердили в Саратове

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин утвердил проект благоустройства привокзальной территории.

Документ предусматривает комплексное развитие зоны автовокзала в соответствии с Генеральным планом города.

Основные работы включают реконструкцию улиц Московской и имени Емлютина Д.В., создание современного транспортно-пересадочного узла, который объединит автовокзал и железнодорожный вокзал, а также благоустройство прилегающих территорий с организацией сквера.

Проект был разработан по заказу городского комитета дорожного хозяйства и благоустройства. Главный архитектор области Анастасия Пузанова подчеркнула, что реализация этих мероприятий повысит эффективность использования территории и улучшит транспортную доступность для жителей. Она также напомнила, что концепция развития получила положительные отзывы от саратовцев в ходе общественных обсуждений.