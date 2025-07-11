Саратовца возмутили выключенный в жару кондиционер и грязь в троллейбусе

Саратовец пожаловался на неудобства в общественном транспорте в жаркую погоду.

В паблике «Саратов онлайн» 11 июля появилось сообщение от пассажира троллейбуса маршрута 5А.

По словам мужчины, в новом троллейбусе не работал кондиционер, хотя техника им оборудована. Водитель объяснил это тем, что ему «холодно», но на вопрос о комфорте пассажиров не ответил. Также пассажир отметил отсутствие кондуктора и антисанитарное состояние салона.

«В час пик пробираться к выходу — настоящее мучение. В салоне вековая грязь и пыль. Это издевательство!», — написал возмущенный горожанин. Проблема актуальна в связи с установившейся в регионе жаркой погодой.