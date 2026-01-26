Проект реконструкции энгельсских объектов «Ситиматик» отрасли обращения с ТКО получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Саратовский филиал «Ситиматик» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект реконструкции мусоросортировочного комплекса и межмуниципального полигона, расположенных в Энгельсском районе.

Ранее было получено положительное заключение от Государственной экологической экспертизы. В настоящее время завершается подготовка сметной документации, которая также будет направлена на экспертизу.

Реконструкция крупнейших в Саратовской области инфраструктурных объектов системы обращения с ТКО предполагает масштабные строительные работы. На полигоне будет организована новая система сбора и очистки фильтрата, активная система дегазации рабочих карт, система очистки свалочного газа и т.д. На территории комплекса будет модернизирована система пожаротушения в цехе сортировки ТКО, котельная, обустроена новая ванна для дезинфекции колес выезжающей спецтехники, построено новое административное здание. Реконструкция цеха биокомпостирования предполагает переход на технологию туннельного компостирования остатков от сортировки ТКО с увеличением мощности производства техногрунта до 60 тыс. тонн в год, что будет способствовать выполнению целевых показателей национального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Напомним, подготовка к реконструкции энгельсских объектов компании «Ситиматик» началась в 2022 году с предпроектных работ. За прошедшее время были проведены инженерно-геодезические, геологические, экологические и орнитологические изыскания и обследования. Процесс подготовки проекта сопровождался динамично изменяющимся законодательством в области охраны окружающей среды и отрасли обращения с ТКО. Реконструкция комплекса и полигона внесет значительный вклад в достижение Саратовской областью показателей национальных проектов «Экономика замкнутого цикла» и «Экологическое благополучие».