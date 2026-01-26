Саратовцам рассказали, как можно уберечься от смертельного вируса Нипах

В Индии зафиксирована вспышка вируса Нипах.

В штате Западная Бенгалия диагноз подтвержден у пяти человек, включая медработников, еще около ста контактных находятся в карантине.

Роспотребнадзор сообщает, что случаев завоза вируса в Россию нет. На границе действует система «Периметр», выявляющая больных. Академик Геннадий Онищенко заявил, что ограничения на поездки не вводятся, но рекомендовал воздержаться от посещения очага инфекции.

Вирус передается от животных, через пищу и от человека к человеку. Специфической вакцины нет.

Для профилактики следует избегать контактов с больными, соблюдать гигиену и тщательно мыть продукты. Симптомы — высокая температура, кашель, сильная головная боль. Болезнь развивается стремительно, вызывая опасные осложнения, включая энцефалит.

Ольга Сергеева