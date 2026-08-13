Проектирование саратовского крематория в Елшанке продлили до 1 декабря

Администрация Саратова продлила срок разработки проектно-сметной документации для муниципального крематория, который планируют достроить у кладбища в селе Елшанка.

Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Напомним, недостроенный объект был передан городу ранее — он фигурировал в уголовном деле экс-прокурора Андрея Пригарова. Контракт на создание документации разыграли осенью 2025 года. Победителем стала краснодарская компания «Феррум-97», которая должна была завершить работу до 1 августа 2026 года. Однако теперь срок сдвинули до 1 декабря.

Общая стоимость проектирования составляет 10,5 миллиона рублей. Первый этап работ уже выполнен — на него потрачено 3,75 миллиона.

Согласно ранее озвученным параметрам, крематорий будет работать круглосуточно и без выходных, принимая до 40 тел в сутки. Также на территории оборудуют колумбарий — публичное кладбище для хранения урн с прахом.

Ольга Сергеева