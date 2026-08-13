Юнармейцы из Саратовской области успешно стартовали на окружных сборах «Гвардеец-2026»

Команда Саратовской области продолжает участие в окружном этапе военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец-2026».

Масштабное мероприятие проходит в Пензе на базе Пензенского артиллерийского инженерного института и объединило 15 команд из 14 регионов ПФО и Луганской Народной Республики. Сборы реализуются под патронажем полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Первые соревнования уже принесли саратовской сборной медаль. В турнире по дартсу юнармейцы региона заняли третье место, войдя в тройку сильнейших среди всех команд-участниц.

Но меткость — не единственное, чем удивляют саратовцы. В их программе — учебные занятия по изучению современных беспилотных летательных аппаратов, интенсивная строевая и физическая подготовка, а также творческие конкурсы.

Впереди у ребят ещё две недели насыщенной программы: турниры по мини-футболу и волейболу, полевые занятия, стрельбы и познавательные экскурсии. Торжественная церемония закрытия окружного этапа проекта состоится 21 августа.

Ольга Сергеева