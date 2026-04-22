Проектную документацию аэропорта города Балаково скорректируют за 7,5 млн рублей

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» ищет подрядчика для корректировки проектной документации по реконструкции аэропорта Балакова.

Начальная цена контракта — 7,5 миллиона рублей. Готовый проект необходимо представить в течение 90 дней после подписания договора.

В документацию добавят дооснащение командно-диспетчерского пункта и здания транспортного хозяйства с административными помещениями, а также уточнят порядок ввода подэтапов строительства. Остальные технические решения останутся без изменений.

Напомним, аэропорт в Балаково не работает с 2001 года. В 2020 году восстановление оценивали в 9,1 млрд рублей, в 2023 году — в 3 млрд.

