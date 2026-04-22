Здание первого женского училища на Мичурина в Саратове стало объектом культурного наследия

Здание на улице Мичурина, 148 (литера А) в Саратове официально стало объектом культурного наследия местного значения.

Оно внесено в реестр как «Дом, в котором размещалось первое женское училище всех сословий».

Учебное заведение открылось в 1859 году — спустя год после циркуляра об учреждении подобных заведений (1858). Первоначально училище занимало здание купца Василия Мамина и находилось там до января 1863 года. В 1880-е годы владелицей дома стала вдова полковника Екатерина Веймарн, а в 1889-м — купец Пётр Петелин. В советское время здание использовалось как жилой дом, сейчас оно расселено.

Комитет культурного наследия утвердил границы территории и предмет охраны. Среди архитектурных особенностей: горизонтальное членение фасада междуэтажным карнизом, гладкая штукатурка, оконные проёмы с лучковым и арочным завершением, а также профилированные наличники.

Ольга Сергеева