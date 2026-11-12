Проекты студентов ПИУ РАНХиГС получили грантовую поддержку Росмолодёжи

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По итогам Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц в 2026 году грантовую поддержку получили сразу два проекта, разработанные студентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Студент третьего курса Захар Холкин получил грант в размере 536 334 рублей на реализацию проекта «Лаборатория FPV: от учёбы к делу». Это образовательно-соревновательный проект для школьников Саратовской области, который позволит им изучить теорию и освоить реальную инженерию: пайку, сборку, настройку и пилотирование FPV-дронов. Участники пройдут весь путь от задумки до полёта.

«Победа в грантовом конкурсе Росмолодёжи стала для меня важным подтверждением актуальности выбранной тематики, а также закономерным результатом упорной работы над освоением проектной деятельности. Ещё год назад я загорелся идеей создать проект, посвящённый беспилотным летательным аппаратам, поскольку в школьные годы занимался авиамоделированием и впоследствии сохранил тягу к техническому творчеству. Именно в стенах нашего Института я впервые подробно узнал о механизмах грантовой поддержки и получил фундаментальные навыки оформления собственных идей в проектную концепцию. Получение гранта на реализацию проекта «Лаборатория FPV» стало блестящим завершением одной из моих ключевых целей текущего учебного года», ‒ рассказал Захар Холкин.

Студент четвёртого курса Семён Кирста получил поддержку в размере 411 185 рублей на запуск «Интерактивной платформы Рубикон: Старт». Проект ориентирован на школьников 14-18 лет (учащихся старших и средних классов учебных заведений города Саратова).

Как отметил Семён, название «Рубикон: Старт» символизирует начало пути в мир головоломок, интеллектуального развития, тренировок памяти, внимания, логики и стрессоустойчивости. В основе проекта лежит игровой формат, который поможет снизить учебную нагрузку и научит спокойнее относиться к ошибкам. Групповая работа даст участникам опыт взаимопомощи и уверенности в себе через конкретный результат. В планах — привлечь более 150 школьников и провести по итогам проекта соревнования, на которые приедут участники из других городов и стран.

«Для меня победа в конкурсе — это не просто получение грантовой поддержки, а возможность воплотить идею в жизнь и сделать следующий шаг в её развитии. Особенно ценно, что есть возможность реализовывать проекты, которые могут быть полезны другим молодым людям. Впереди много работы, и я рад, что удалось получить такую поддержку», ‒ поделился Семён Кирста.