В Саратове клиент пришёл с ножом в страховую

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области инцидент произошел в офисе страховой компании на улице Песчано-Умётской.

61-летний страховой агент обратился в отдел полиции. Он заявил, что 10 ноября к нему пришел клиент и начал угрожать ножом.

На место прибыли участковые уполномоченные — они задержали мужчину и доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств. Подозреваемым оказался 73 летний ранее не судимый житель Аткарского района. Он пояснил, что оформил в этой компании страховку на автомобиль, а позже обнаружил, что в итоговую сумму вошли и агентские сборы. Подумав, что его обманули, через несколько дней он вернулся разбираться.



