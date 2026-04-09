Программа развития сельских территорий в 2026 году охватит 34 района Саратовской области

Во время ежегодного отчета о работе регионального правительства губернатор Роман Бусаргин отметил эффективность государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

По мнению депутатов фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе, федеральный механизм способствуют решению вопросов сельских территорий.

Заместитель председателя комитета Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Василий Кравцов подчеркнул важность сельского хозяйства как одного из ключевых секторов экономики региона. В 2025 году Саратовская область удержала ведущие позиции в стране по объему производства сельхозпродукции, стала лидером по подсолнечнику. Развитию сельских территорий, где проживают труженики, помогает государственная программа.

«В Турковском районе построено 26 домов для работников сельхозпредприятий. В этом году будет завершено строительство еще 14 домов. Реализуются проекты благоустройства в Аркадакском и Ртищевском районах. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет создавать достойные условия в отдаленных районах», — считает депутат.

Депутат Алексей Кольцов привел пример действия программы в своем избирательном округе. Благоустроен парк в селе Монастырское, установлена хоккейная коробка в селе Колокольцовка Калининского района, отремонтировано 5 км подъездной дороги к поселку Ключи Балашовского района.

«Такие проекты помогают поддерживать нормальный уровень жизни в сельской местности», – выразил мнение Кольцов.

Всего в рамках госпрограммы в 2025 году было направлено 2,1 млрд рублей, что позволило воплотить 91 проект в небольших населенных пунктах. Роман Бусаргин анонсировал реализацию в 2026 году 67 проектов по благоустройству в 34 районах, включая завершение строительства водозабора в Аткарске, возведение 54 жилых домов для специалистов в Лысогорском, Перелюбском, Татищевском и Турковском районах.

«Благоустройство общественных пространств, строительство домов для специалистов и населения, капитальный ремонт дорог и модернизация коммунальных систем, ремонт социальных учреждений позволит сельчанам иметь все возможности для работы и развития родного края. Губернатор подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена и в 2026 году», — заключил депутат Роман Ирисов.