В Ершовском районе сменился руководитель: назван временный глава

С 10 апреля обязанности главы Ершовского муниципального района официально возложены на Андрея Шубина.

Он назначен временно исполняющим полномочия после того, как прежний руководитель Константин Мызников принял решение уйти в отставку.

Заявление Мызникова о досрочном сложении полномочий депутаты местного Собрания единогласно одобрили накануне — 9 апреля.Как пояснили в региональном министерстве, назначение временного руководителя — стандартная процедура, предусмотренная федеральным законом о местном самоуправлении. Теперь предстоит конкурсный отбор: комиссия определит кандидатов, после чего районные депутаты изберут полноценного главу муниципалитета.

«Это стандартный механизм, чтобы система управления не давала сбоев в переходный период», — прокомментировал ситуацию министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов.