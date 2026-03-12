«Прогульщики в мандатах»: балашовские депутаты устроили разнос коллеге прямо на заседании

В Балашовском райсовете разгорелся скандал из-за постоянных неявок народных избранников на работу.

На заседании комитета 12 марта депутат Ирина Бобровникова заявила, что устала оправдываться перед избирателями за бездействие некоторых коллег.

Выяснилось, что несколько человек фактически саботируют работу собрания, игнорируя и комитеты, и важные сессии, на которых решается судьба района. По мнению Бобровниковой, такое поведение роняет авторитет всего депутатского корпуса.

«Люди нас выбирали для дела, а не для галочки. А мы даже ответить им не можем, почему тот или иной вопрос тормозится — потому что депутаты просто не приходят!» —отметила она.

Главным «героем» обсуждения стал экс-спикер местного парламента Андрей Рыжков, который, как оказалось, появился в стенах совета впервые за долгий срок. Бобровникова публично потребовала от него объяснений, поинтересовавшись, куда пропадает коллега и почему молчит, когда нужно работать.

Итогом дискуссии стало решение взять под контроль посещаемость. В ход пойдет регламент, который позволяет применять меры к нерадивым депутатам. В собрании дали понять: если человек использует мандат только как красивую «корочку», а проблемы района и просьбы граждан ему безразличны, то ему нечего делать в органах власти. Инициативу проверить «прогульщиков» поддержали единогласно.

Ольга Сергеева