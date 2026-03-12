Жители Саратовской области геройски погибли в ходе специальной военной операции

В Саратовской области простятся с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО.

Траурные церемонии пройдут 13 марта в Аткарском и Балаковском районах. Об этом сообщили в местных администрациях.

В Аткарском районе состоятся похороны Дмитрия Глухова. Администрация не раскрывает подробности его биографии . Балаковский район простится с Алексеем Юркиным, родившимся 19 мая 1972 года в Саратове. Военнослужащий погиб при выполнении боевых задач 30 июня 2025 года. Прощание пройдет с 10:00 до 11:00 в храме Иоанна Богослова.

Сегодня, 12 марта, в Вольском районе прощаются с командиром отделения Евгением Дубининым. Погибший имел звание рядового, его похоронят на кладбище села Широкий Буерак. Данных о датах рождения и гибели не приводится.

Главы районов выразили соболезнования родным и близким погибших, отметив их доблесть и мужество при исполнении воинского долга.

Ольга Сергеева