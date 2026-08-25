Прокуратура и следователи проводят проверки по факту ДТП грузовика с маршруткой у Энгельса

Следственное управление СК РФ по Саратовской области организовало процессуальную проверку по факту аварии, произошедшей 24 августа на трассе «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград».

Здесь у поворота на село Степное Энгельсского района столкнулись микроавтобус ГАЗ (маршрут № 204) и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадавшие, среди которых трое малолетних детей. Им оказывается медицинская помощь.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователям предстоит установить обстоятельства и причины происшествия.

Параллельно прокуратура Саратовской области инициировала надзорную проверку, в ходе которой оценит соблюдение перевозчиком требований к организации пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения. При выявлении нарушений последуют меры прокурорского реагирования.

Ольга Сергеева