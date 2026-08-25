Саратовцев предупредили о новых мошеннических схемах в преддверии Дня знаний

Эксперт предупредил о мошеннических розыгрышах школьных наборов перед 1 сентября.

Перед началом нового учебного года злоумышленники активизировали схемы обмана россиян. Как рассказал NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Дмитрий Морев, аферисты создают фейковые интернет-магазины школьных товаров и организуют фиктивные розыгрыши наборов и подарков.

Чтобы «получить приз», граждан просят пройти опрос и авторизоваться — так мошенники получают доступ к учётным записям в соцсетях, мессенджерах и на «Госуслугах». Поддельные магазины заманивают огромными скидками и рассылками об ограниченном количестве товаров.

Особую опасность представляют звонки от «служб доставки»: злоумышленники используют номера из утекших баз данных, и их сообщения нередко совпадают с реальными заказами, что не вызывает подозрений у родителей.

Статистика тревожна: за год 19% граждан столкнулись с поддельными сайтами маркетплейсов, 14% — с мошенническими звонками и сообщениями.

Ольга Сергеева