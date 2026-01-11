Прокуратура Крыма хочет взыскать через суд с саратовской банкротящейся фирмы 48 млн рублей

Арбитражный суд Саратовской области начал рассматривать иск прокуратуры Крыма к местному ООО «Экострой» на сумму более 48 млн рублей.

Рассмотрение дела поручено судье Елизавете Небесной, — сообщает интернет-издание «Общественное мнение».

Поводом для иска стало неисполнение контракта на рекультивацию свалки в Белогорске. Работы должны были завершиться в 2024 году, но контракт был расторгнут из-за систематических нарушений со стороны подрядчика. При этом позднее компания успешно выполнила аналогичный контракт в Старом Крыму на сумму 162,1 млн рублей.

На данный момент ООО «Экострой» находится в процессе ликвидации и признано банкротом. По итогам 2024 года убытки компании составили 511 млн рублей.

Алиса Эай