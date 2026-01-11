Минкульт назвал средние зарплаты артистов Саратовской филармонии имени Шнитке в 40 тысяч рублей

Министерство культуры Саратовской области опубликовало информацию о доходах артистов филармонии имени Шнитке в ответ на запросы общественности.

В ведомстве заверили, что заработная плата соответствует утверждённым региональным нормативам.

Средний уровень оплаты труда в учреждении установлен в размере 42 026 рублей. При этом музыканты Академического симфонического оркестра за первые семь месяцев 2025 года получали в среднем 43 477 рублей.

Отмечается, что финансовое положение артистов дополнительно поддерживается регулярными социальными выплатами и льготами.

Ольга Сергеева